Calcio femminile e MSD Italia | la partita più importante è contro l’HPV

I l calcio femminile è pronto a scrivere una nuova pagina di storia. Non solo sul campo, ma anche fuori, grazie alla partnership tra Serie A Women e MSD Italia, multinazionale biofarmaceutica leader nelle Life Sciences. Questa alleanza nasce con un obiettivo ambizioso: sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione dell’HPV (Papillomavirus umano), un virus che colpisce uomini e donne e può causare tumori. Un progetto innovativo, multicanale e inclusivo, che trasforma il calcio in un potente strumento di comunicazione sociale. Dieta e prevenzione dei tumori: le raccomandazioni degli esperti X Il calcio femminile come ambasciatore di salute pubblic a. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Calcio femminile e MSD Italia: la partita più importante è contro l’HPV

