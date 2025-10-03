Calcio Estero live Sky e NOW 3 - 5 Ottobre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. P. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: calcio - estero
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
"In 25 anni, sono andato quattro volte al cinema, tutte nelle ultime otto settimane. Ora è bello poterlo fare" L'intervista completa - https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/klopp-e-sicuro-non-voglio-piu-fare-l-allenatore-solo-hotel-e-stadio-non-mi-manc - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Estero live Sky e NOW (19 - 21 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga - X Vai su X
Sky Calcio, ecco l'offerta valida solo online per vedere tutto il calcio e la tv di Sky - Il pacchetto Sky TV + Sky Calcio è in super offerta: la promozione, valida solo online, può essere sottoscritta ancora per pochi giorni. Riporta punto-informatico.it
Calcio streaming - Calcio streaming: i siti legali dove vedere le partite in diretta live | Serie A e B | Champions League ed Europa League. Secondo tpi.it