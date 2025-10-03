Calcio Estero live Sky e NOW 3 - 5 Ottobre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. P. 🔗 Leggi su Digital-news.it

