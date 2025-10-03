Calcio Eccellenza - coppa italia La Sestese ai quarti dopo i rigori
Serata di passione e sofferenza al ’Torrini, dove la Sestese è riuscita a strappare il pass per i quarti, superando ai rigori (6-4) una mai doma Real Cerretese, dopo un 2-2 maturato al novantesimo. Subito vantaggio della Sestese con Cucinotta, lesto a capitalizzare un assist di Ermini. Poi, il raddoppio di Casati che non sbagliava il rigore concesso per un atterramento ai danni di Ermini, portava la qualificazione su binari di rassicurante concretezza. La squadra di Polloni, galvanizzata, avrebbe potuto chiuderla lì, ma proprio Casati sprecava incredibilmente la palla del terzo gol. Nella ripresa, i rossoblù abbassano i ritmi e gli ospiti ne approfittano con cinismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - eccellenza
