Calcio Coppa Italia Eccellenza Clamorosa rimonta della Fezzanese Sotto di 2 gol poi piega l’Arenzano

Fezzanese 4 Arenzano 2 FEZZANESE: Scopis, Manfrone (82’ Battini), Stradini (28’ Bruccini), Vietina, Aliboni (46’ Masi), Corrado M. (57’ De Marco), Baracchini, Beccarelli (71’ Bastianelli), Kane, Martinelli, Costa. (A disp. Mazzola, Rossi, Medusei, Scieuzo). All. Ponte. ARENZANO: Tredici, Vianson, Agostino, Lagorio, Baroni, Andreetto, Corengia (90’ Enzi), Secco (54’ Bruzzone), Diakhate, Cicirello (73’ Damonte), Pellicciari (71’ Botte). All. Cocco. Arbitro: Marchetti di Chiavari (assistenti Maggi e Spinetta della Spezia). Reti: 1’ Diakhate, 31’ Pellicciari, 63’ Vietina, 65’ Kane, 77’ De Marco, 84’ Bruccini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

