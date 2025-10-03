Calcio al Neri il Rimini viene sconfitto di misura dalla capolista Arezzo
Il testacoda non regala colpi di scena: la capolista Arezzo espugna il Romeo Neri di misura grazie al gol di Varela nella ripresa. Un buon Rimini che però esce sconfitto e fa un passo indietro solo dal punto di vista del punteggio dopo il successo di Pineto. I romagnoli, ultimi a -4, per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - neri
Calcio, inizia in salita il campionato del Rimini: al Neri il Gubbio passa di misura
Calcio, al Romeo Neri il Rimini ne incassa quattro dalla Ternana e resta a -10 in classifica
Gli allenamenti calcio adulti presso il campo del San Filippo Neri a Milano proseguono alla grande Foto appositamente sfocata per dimostrare che siamo dei veri ‘Anta’ #antacalcio #allenamenticalcioadulti - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, la Building paga la rata e potrà avere il Romeo Neri - Salvo decisioni clamorose e a questo punto quasi da escludere nell’udienza di mercoledì ... Scrive corriereromagna.it
Calcio serie C girone B, Rimini-Forlì si giocherà al Romeo Neri a porte aperte - Ieri mattina si è svolta presso la Questura di Rimini la riunione del Gos che ... Riporta corriereromagna.it