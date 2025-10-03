Calcio a cinque - Serie C1 Futsal cerca subito il riscatto C’è il derby contro il Cus Pisa

Dopo la sconfitta nell’esordio in casa contro la Virtus Fucecchio, con i rossoneri che si sono arresi 3-2, al termine di un match un po’ sotto tono, il Futsal Lucchese torna di nuovo in campo questa sera, sul campo del Cus Pisa, alle 22. Una trasferta insidiosa per i ragazzi di Garzelli (foto) che vogliono trovare un pronto riscatto ed iniziare a conquistare punti per la classifica. Si troveranno di fronte un avversario ben attrezzato tra i più quotati della categoria e per questo motivo si preannuncia una sfida molto interessante da vivere. "Il Cus Pisa è tra le favorite per la vittoria finale – ha analizzato Garzelli –, nel proprio organico ha diversi calciatori di categoria superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

