Calcio a 5 sabato arriva il Fossolo 76 Biancorossi a caccia del tris dopo un avvio perfetto
Terza giornata di campionato e nuovo appuntamento casalingo per il Calcio 5 Forlì, che sabato pomeriggio alle ore 15 ospiterà al Pala Marabini il Fossolo 76 di Bologna. Una sfida di alta classifica che promette spettacolo e intensità.I biancorossi di mister Gottuso arrivano all'appuntamento forti.
Casarano Calcio-Benevento (sabato 06 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Auteri con 4 assenze a caccia del colpaccio
Diretta Rai Sport Sabato 12 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Sabato 19 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile
Start ai Campionati élite. 1^ Giornata. Ribera - Calcio Sicilia U.17 (sabato 4 ottobre alle h.15.00 presso il Comunale di Burgio). Buon Pastore - Calcio Sicilia U.15 (sabato 4 ottobre alle h. 15.30 presso il Campo Pisani). Buon Pastore - Cus Palermo U.17
Per il match di calcio #Lugano-Grasshoppers, sabato 27 settembre 2025, saranno attuati blocchi del traffico (15-30 min.) dalle 16.30 sul tragitto del corteo dei tifosi ospiti (stazione FFS-via S. Gottardo-via Tesserete-via Torricelli-via Trevano-Stadio). Blocchi dop
Calcio a 5, Cadi Antincendi Futura: ingaggiato Arcudi - "Il mio obiettivo intanto è riuscire a mettere minuti nelle gambe dopo 3 anni di infortuni"
Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura vince il raggruppamento - 0: prima rigore di Squillaci e poi primo gol in maglia Cadi Antincendi per Pedro Mendes.