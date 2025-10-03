Calcio a 5 sabato arriva il Fossolo 76 Biancorossi a caccia del tris dopo un avvio perfetto

Terza giornata di campionato e nuovo appuntamento casalingo per il Calcio 5 Forlì, che sabato pomeriggio alle ore 15 ospiterà al Pala Marabini il Fossolo 76 di Bologna. Una sfida di alta classifica che promette spettacolo e intensità.I biancorossi di mister Gottuso arrivano all’appuntamento forti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

