Calcinate droga e violazioni della misura alternativa | 34enne finisce di nuovo in carcere
L’ARRESTO. Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali a un 34enne rumeno residente a Montello, già condannato per reati di droga e contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: calcinate - droga
Calcinate, droga e violazioni della misura alternativa: 34enne finisce di nuovo in carcere - Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali a un 34enne rumeno ... Lo riporta ecodibergamo.it
Montello: gli danno l'affidamento in prova ma lo trovano con la droga: va in carcere - Durante i controlli dei carabinieri due volte gli sono stati trovati marijuana e hashish ... bergamo.corriere.it scrive