Calabria ultimo sondaggio prima delle elezioni | sfida in bilico tra Occhiuto e Tridico

La Calabria si prepara a tornare alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione, dopo le dimissioni del governatore uscente Roberto Occhiuto. Queste sono le ultime ore di una campagna elettorale intensa, segnata da toni accesi e da un via vai di leader politici nazionali scesi sul territorio per sostenere i rispettivi candidati. Nella giornata del 30 settembre, diverse città calabresi hanno accolto Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi per il centrodestra, mentre sul fronte opposto sono arrivati Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e persino Pierluigi Bersani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

