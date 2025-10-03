Calabria Tridico | Via il bollo auto e Occhiuto | 500 euro ai diplomati
Nuovo dibattito, nuove promesse elettorali: la sfida elettorale in Calabria L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: calabria - tridico
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
La Calabria di Tridico: reddito di cittadinanza, sabotaggio del Ponte e no al termovalorizzatore
Le mosse del campo largo. Calabria, Tridico in pole. M5s: su Giani decide la base
Pasquale Tridico: “Le Marche non peseranno, io riporterò la gente a votare”. L'intervista al candidato M5S in Calabria: "Occhiuto si è dimesso per sentirsi immune dalle inchieste, ma l’indagine a suo carico resta". @lucadecarolis - X Vai su X
Regionali Calabria, Tridico pronto a riconoscere la Palestina. Ma chi parla di sanità, salari e degrado urbano? Vai su Facebook
Calabria, Tridico: con me presidente via il bollo auto in regione - (askanews) – “Fino a quando non saranno garantite strade, infrastrutture e collegamenti degni, noi sospenderemo il bollo auto. Come scrive askanews.it
Elezioni regionali Calabria, il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24 - Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del M5s - Scrive tg24.sky.it