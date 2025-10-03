Calabria al bivio tra vecchio e nuovo | Tridico tenta la rimonta su Occhiuto

Non sono trascorsi nemmeno sei giorni e le urne, chiuse lunedì 29 settembre alle 15 per le regionali nelle Marche, si riapriranno domani questa volta in Calabria, anche qui per rinnovare gli organi della regione. Domenica e lunedì prossimo, 5 e 6 ottobre, saranno chiamati a pronunciarsi i cittadini calabresi che dovranno scegliere tra il presidente uscente Roberto Occhiuto, dimessosi e ricandidatosi dopo una inchiesta per corruzione che lo vede coinvolto, il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, eurodeputato di M5S e “padre” del reddito di cittadinanza, e Francesco Toscano (Democrazia sovrana e Popolare). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

