Cagliari le condizioni di Gaetano | il fantasista resta in dubbio per Udine le ultime

Calcionews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaetano, trequartista del Cagliari ha svolto lavoro personalizzato: lo staff monitora la situazione in vista della trasferta contro l’Udinese Il Cagliari di Fabio Pisacane, ex difensore rossoblù oggi alla guida tecnica della squadra, sta intensificando il lavoro in vista della delicata trasferta contro l’Udinese, in programma domenica 5 ottobre alle ore 12:30 e valida per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari le condizioni di gaetano il fantasista resta in dubbio per udine le ultime

© Calcionews24.com - Cagliari, le condizioni di Gaetano: il fantasista resta in dubbio per Udine, le ultime

In questa notizia si parla di: cagliari - condizioni

Cagliari, al via il ritiro precampionato sotto la guida di Pisacane! Le ultime anche sulle condizioni di Pavoletti

Cagliari Inter, Luvumbo si fa male e spaventa i sardi! Le sue condizioni in vista del match

Come sta Lautaro: le condizioni del capitano in vista della sfida al Cagliari

cagliari condizioni gaetano fantasistaInfortunio Gaetano, come sta il fantasista? Gli aggiornamenti dalla seduta odierna: il punto - Ecco le ultime novità in merito alle sue condizioni: cosa emerge Il Cagliari, allenato da Fabio Pisacane, sta intensificando il la ... Da cagliarinews24.com

cagliari condizioni gaetano fantasistaUdinese Cagliari, Gaetano a rischio per la sfida contro i bianconeri? Ecco cosa filtra: gli aggiornamenti - Udinese Cagliari, Gianluca Gaetano a rischio per la sfida contro i bianconeri: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Non c’è pace per l’attacco del Cagliari. Secondo cagliarinews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Condizioni Gaetano Fantasista