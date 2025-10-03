Cafissi racconta il legame speciale col Rally

Pistoia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario motoristico toscano: il 46° Rally Città di Pistoia, organizzato da Pistoia Corse in collaborazione con l’ACI Pistoia. Una gara che si preannuncia emozionante e decisiva, in quanto è la prova conclusiva della Coppa Rally di Zona 7, con in palio l’accesso alla finale nazionale di Messina, che si svolgerà nel mese di novembre. “Inventore” e memoria storica del Rally Città di Pistoia, Luciano Matteucci, noto nell’ambiente automobilistico italiano con il soprannome di “Cafissi” (pseudonimo che usava anche per correre), ci guida attraverso le incredibili e meravigliose storie di un evento unico nel suo genere, vero fiore all’occhiello di un territorio che può vantare una lunga tradizione motoristica e rallystica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Cafissi” racconta il legame speciale col Rally

