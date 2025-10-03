Cade un albero nel cortile della scuola | chiusa la primaria Costanza D’Avalos a Francavilla
La scuola primaria Costanza D’Avalos è stata chiusa per la giornata di venerdì 3 ottobre per ragioni di sicurezza dopo la caduta accidentale di un albero. Un pino è infatti caduto nella giornata di ieri nel cortile dell'istituto in via Madonna delle Grazie, fortunatamente senza provocare danni a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
