Cade per una ventina di metri in val Rosandra ferito giovane escursionista sloveno

Un 24enne sloveno cade per una ventina di metri in val Rosandra mentre stava affrontando una ferrata. Intorno alle 14 di oggi 3 ottobre sono stati allertati la stazione di Trieste del soccorso alpino, assieme ai vigili del fuoco, ai vigili urbani, all'ambulanza del 118 e all'automedica e si sono.

