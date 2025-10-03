Cade in casa e si ferisce alla spina dorsale 61enne imbarellata e fatta uscire dal balcone

Una donna di 61 anni è rimasta ferita in un incidente domestico. Salvata dai pompieri e dai volontari della Vopi di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cade - casa

Incidente nel cortile di una casa a Piossasco: donna cade in un pozzo, trasportata in ospedale

Cade in casa e non riesce a rialzarsi, restando a terra per circa 40 ore: 80enne in ospedale

Signora cade dal balcone di casa e finisce in coma al Gemelli. Il marito: “E’ scivolata”. Sull’accaduto indaga la Polizia di Roma

Eurolega: l'Olimpia cade in casa del Partizan, sfuma la rimonta #basket - X Vai su X

IL BARCA CADE IN CASA Il Barcellona torna a perdere in casa dopo 9 mesi, e lo fa contro il PSG. I parigini si impongono grazie al goal di Gonçalo Ramos nel finale. L’ultima vittoria blaugrana contro i francesi risale alla storica ‘remuntada’, che valse la q - facebook.com Vai su Facebook

Cade in casa e si ferisce alla spina dorsale, 61enne imbarellata e fatta uscire dal balcone - Una donna di 61 anni cade in casa e si fa male alla colonna vertebrale. Scrive fanpage.it

Cade e si ferisce seriamente in stabilimento balneare a Anacapri - Un bagnante, 30 anni, italiano, è rimasto ferito in modo serio a seguito di una caduta mentre si trovava in uno stabilimento balneare ad Anacapri. Secondo ansa.it