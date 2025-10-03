Cade da una scala mentre pota degli alberi e muore a 90 anni
PIEVE FOSCIANA – . Il tragico incidente domestico si è verificato oggi a Foce di Capraia, nella zona di Sillic o, frazione del comune di Pieve Fosciana in Garfagnana, territorio montano della provincia di Lucca. L’uomo sarebbe ruzzolato già per alcuni metri dopo la caduta dalla scala ed è apparso immediatamente in condizioni gravi. È stato avvertito l’elisoccorso Pegaso ma i soccorritori sul posto hanno rimandato indietro la missione dopo aver constatata il decesso dell’uomo sul posto. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
