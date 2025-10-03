Cade da due metri di altezza mentre si allena in palestra a Fidenza | ricoverata una donna
Cade da un’altezza di un paio di metri mentre fa esercizi in palestra. È successo oggi pomeriggio a Fidenza.Ricoverata in ospedale una donna, finita al pronto soccorso di Vaio. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. Le cause della caduta sono in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: cade - metri
Scivola su un sentiero a Bolognola, cade per 25 metri. Ex assessore Greco (presente con la famiglia) recuperato con il verricello e ricoverato Torrette
59enne cade dalla barca, poi la tragedia: ritrovato 3 metri sott’acqua
Cade sulla Grignetta per 30 metri: escursionista 82enne in condizioni critiche
Cade per una ventina di metri in val Rosandra, ferito giovane escursionista sloveno https://ift.tt/1sMxGlL https://ift.tt/gEdDTAN - X Vai su X
++ ASINA CADE PER 10 METRI E RESTA INTRAPPOLATA NEL FANGO: SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/asina-caduta-intrappolata-fango-sal - facebook.com Vai su Facebook
Cade da 2,5 metri d'altezza in un b&b, portata in ospedale - Una 52enne che stava lavorando in un Bed & Breakfast è caduta da un'altezza di circa 2,5 metri, mentre passava su alcune tavole in ... ansa.it scrive
Cagliari, il lavoratore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari - Cagliari Infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Cagliari, ferito un operaio di 45 anni di Lanusei. Da lanuovasardegna.it