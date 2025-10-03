Cadavere di una donna trovato in zona portuale a Ischia

Ad Ischia è stato ritrovato il cadavere di una donna, di nazionalità ucraina, di 57 anni. Il corpo senza vita è stato trovato nella zona della Pagoda, nell'area portuale del comune capoluogo isolano, ai piedi di una terrazza panoramica. Sul luogo sono accorsi i sanitari del 118, gli uomini della Guardia Costiera ed i carabinieri della compagnia ischitana, coordinati dal capita n o Giuseppe Giangrande, che ora indagano per ricostruire l'accaduto. Al momento non è ancora possibile determinare le cause del decesso, che potrebbe essere dovuto – secondo gli investigatori – ad un incidente o ad un gesto volontario; sul cadavere non sono presenti segni di violenza.

In questa notizia si parla di: cadavere - donna

