Buscaglia | Dalla sconfitta lezioni preziose ora vogliamo rialzarci

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della trasferta di Verona, Maurizio Buscaglia traccia la rotta per l’ Avellino Basket. Reduce da una sconfitta che brucia ma che ha portato insegnamenti utili, il coach sceglie un approccio pragmatico: niente alibi, solo lavoro. “Abbiamo voglia di rifarci, sia come prestazione che come performance. Ci sono cinque, sei, sette partite in cui una squadra deve costruire identità e consistenza. È naturale attraversare momenti difficili: dobbiamo continuare a lavorare”. Buscaglia entra nel dettaglio tecnico, evidenziando tre aspetti cruciali: maggiore pressione difensiva, più solidità a rimbalzo e migliore equilibrio nella transizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

