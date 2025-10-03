Buoni pasto solo a pochi È protesta
Assemblea e presidio ieri dalle 12,30 alle 15,30 al Terminal 1 di Malpensa dei dipendenti di Dussmann, l’azienda che ha in appalto le pulizie in aeroporto. La protesta è stata organizzata da Filcams Cgil di Varese, a cui ha aderito anche Adl, per il mancato riconoscimento del buono pasto a tutti i lavoratori. Attualmente gli addetti dell’azienda a Malpensa, per la maggior parte lavoratrici, sono 260. Secondo Livio Muratore, segretario provinciale di Filcams Cgil, "150 non ricevono il buono pasto in quanto non hanno firmato le conciliazioni con Dussmann che prevedono in cambio del ticket giornaliero l’accettazione del dimezzamento della maggiorazione del lavoro domenicale, dal 30% al 15%, accettato invece nell’accordo firmato a luglio da Fisascat Cisl, Uilt e Flai, che noi e Adl abbiamo contestato in quanto per nulla rappresentativo di tutti i lavoratori di Dussmann". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
