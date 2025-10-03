Bully Ray | A Seth Rollins manca una connessione emotiva con i fan
L’Hall of Famer della WWE Bully Ray ha espresso una valutazione critica sul rapporto tra l’attuale World Heavyweight Champion, Seth Rollins, e l’universo WWE. Secondo Bully Ray, a Rollins manca quel legame emotivo profondo con i fan che è fondamentale per raggiungere il livello più alto del mainstream e della celebrità assoluta. Durante una recente puntata di Busted Open Radio, Bully Ray ha messo a confronto Rollins con altre superstar di punta come Cody Rhodes, Roman Reigns e CM Punk. Pur riconoscendo l’indubbio talento di Rollins, Ray sostiene che fatichi a suscitare la stessa reazione genuina e appassionata che gli altri tre ottengono dal pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: bully - seth
