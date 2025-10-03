Bullismo a scuola il padre di un alunno minaccia compagni e insegnanti

Sono stati momenti di forti tensione quelli vissuti da alunni e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Mazzini a Campagna, quando un uomo del posto ha fatto irruzione all'interno dell'edificio scolastico minacciando e inveendo rabbiosamente contro di loro.Il fatto Secondo le primissime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: bullismo - scuola

Professori, bullismo e solitudine: come la mancanza di ascolto e di attenzione a scuola può trasformare un adolescente in hikikomori

Ritiro sociale e bullismo a scuola: come prevenire il fenomeno degli hikikomori

Lotta al bullismo e più religione. Anche la scuola ha cambiato volto

Bullismo e Cyberbullismo: consapevoli si cresce Il 29 settembre, le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo "A. Gabelli" hanno partecipato a un incontro formativo presso l’Auditorium del plesso Bonghi, guidato dal - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Bullismo, l'esperienza nelle #scuole di chi combatte un fenomeno pericoloso e diffuso #Tv2000 #29settembre #giovani #scuola @tg2000it - X Vai su X

Alunno 14enne bocciato, il Tar annulla la decisione: forte malessere a causa del bullismo. I genitori chiedono la Dad - Protagonista un quattordicenne, bocciato dopo gli esami di riparazione in un istituto tecnico di Brindisi. tecnicadellascuola.it scrive

Paolo suicida a 14 anni perché “vittima di bullismo”, Valditara telefona ai genitori. Partite le ispezioni a scuola - Roma, 15 settembre 2025 – Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiamato il padre di Paolo Mendico, il quattordicenne della provincia di Latina che si è tolto la vita la mattina dell’11 ... Si legge su quotidiano.net