Il ritorno di “Buffy l’ammazzavampiri”: attese e possibilità. Il reboot della celebre serie televisiva “Buffy l’ammazzavampiri” ha suscitato un grande fermento tra i fan, alimentando speranze e discussioni sulla possibile riapparizione di personaggi iconici. La presenza confermata di Sarah Michelle Gellar, che riprenderà il ruolo di Buffy e ricoprirà anche la funzione di produttrice esecutiva, rappresenta un elemento fondamentale in questa fase iniziale del progetto. La serie si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, senza conferme ufficiali riguardo alla partecipazione degli altri interpreti storici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Buffy reboot: un'opportunità per rivivere una storia incompleta