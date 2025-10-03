Bagarre in consiglio comunale martedì sera. La ‘scintilla’ è scoccata in occasione della votazione del Documento unico di programmazione 2026-2028 (poi approvato con i voti della maggioranza) con un attacco del sindaco all’ex consigliere Alain Conte. Le parole del primo cittadino arrivano dopo gli interventi dell’opposizione con cui si è dato vita a un botta e risposta tra i due schieramenti. "Dobbiamo essere coerenti, non si può parlare di forese senza esserci mai stati – spiega il sindaco Mattia Missiroli –. Il vostro referente principale (Alain Conte, ndr) si è dimesso dopo pochi mesi perché è difficile essere qua a impegnare del tempo, lo so anche io. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera sull’ex consigliere Conte: "Brutti attacchi personali"