“Palestina libera dal fiume fino al mare”. L’europarlamentare del Pd Antonio Decaro, candidato governatore del centrosinistra per le elezioni in Puglia, ha cantato in piazza a Bari i cori horror contro Israele, convidendo anche le immagini. L’europarlamentare ed ex sindaco di Bari, ha partecipato infatti ai cori dei manifestanti pro Gaza, rilanciando il video sui social. “Palestina libera dal fiume fino al mare. Bari lo sa che parte stare”, è la strofa ripetuta ossessivamente come se fosse un mantra, dai partecipanti al corteo pro Pal. Decaro evidentemente non ha capito il significato dei versi della canzone che ha cantato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bufera su Decaro: canta e posta i cori horror contro Israele “dal fiume al mare” (video)