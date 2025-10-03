Bufera Albanese crisi maggioranza Sindaco e staff sotto accusa | Verifica politica sul mandato
Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – Una “verifica politica”, da inizio mandato fino ad oggi dell’amministrazione Massari. Così è stato definito il summit di confronto della maggioranza di ieri in municipio fino a tarda sera, per risolvere l’ultima ‘crisi’ interna dopo il casus belli dell’onorificenza conferita domenica scorsa alla relatrice speciale Onu, Francesca Albanese. Al tavolo, oltre al sindaco, anche il capo di gabinetto Marco Pedroni, il segretario provinciale Pd Massimo Gazza, i capigruppo dei partiti in consiglio (dem, Avs e M5s – mentre con Azione, Italia Viva, PiùEuropa, Psi e Sic è previsto un vertice la prossima settimana per rendicontare a riguardo), gli assessori (non tutti presenti) e i consiglieri di coalizione che siedono in Sala Tricolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bufera - albanese
Bufera per Albanese alla Camera con il palestinese filo Hamas
A Francesca Albanese le chiavi della città di Bari. Scoppia la bufera
Il Pd osanna Albanese, bufera a Bari. "Sinistra sempre dalla parte sbagliata"
Gazzetta di Reggio del 30.09.2025. "Revocate il Tricolore a Francesca Albanese. Massari umiliato". Vai su Facebook
Angela Rayner si dimette, bufera in Gb: la vicepremier lascia per lo scandalo casa. Al suo posto David Lammy - Bufera su Keir Starmer, in piena crisi di consensi dopo appena un anno dal ritorno del Labour al potere. Secondo ilmessaggero.it
Albanese in cattedra per gli avvocati con il contraddittorio: è scontro. Bufera sulla lezione anti-Israele - È bufera per la "lezione" di Francesca Albanese agli avvocati. Secondo iltempo.it