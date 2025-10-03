Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – Una “verifica politica”, da inizio mandato fino ad oggi dell’amministrazione Massari. Così è stato definito il summit di confronto della maggioranza di ieri in municipio fino a tarda sera, per risolvere l’ultima ‘crisi’ interna dopo il casus belli dell’onorificenza conferita domenica scorsa alla relatrice speciale Onu, Francesca Albanese. Al tavolo, oltre al sindaco, anche il capo di gabinetto Marco Pedroni, il segretario provinciale Pd Massimo Gazza, i capigruppo dei partiti in consiglio (dem, Avs e M5s – mentre con Azione, Italia Viva, PiùEuropa, Psi e Sic è previsto un vertice la prossima settimana per rendicontare a riguardo), gli assessori (non tutti presenti) e i consiglieri di coalizione che siedono in Sala Tricolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera Albanese, crisi maggioranza. Sindaco e staff sotto accusa: “Verifica politica sul mandato”