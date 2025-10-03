Bufera a Napoli l’annuncio fa il giro del web | ce l’ha con Conte
Il successo sullo Sporting ha rimesso subito in carreggiata il Napoli, ma l’annuncio a poche ore dal match ha fatto rabbrividire Antonio Conte. La stagione del Napoli era partita con il piede giusto, confermando il titolo conquistato lo scorso anno e ribadendo la solidità che Antonio Conte ha saputo trasmettere fin dai primi giorni della sua avventura in azzurro. Tuttavia, lo stop arrivato a San Siro contro il Milan ha inevitabilmente sollevato dubbi e interrogativi, soprattutto perché i campioni d’Italia in carica si sono presentati a quella sfida con una difesa rimaneggiata e incapace di reggere l’urto dei rossoneri, scivolando così alla prima sconfitta in campionato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: bufera - napoli
Manchester United, scoppia la bufera! Causa milionaria da un ex Napoli: «Negligenza medica!». Un capitano delle giovanili porta il club in tribunale, una battaglia legale senza precedenti
Juventus, nuova bufera sul mercato: regalo al Napoli
Plusvalenze, non è ancora finita: nuova bufera Napoli-Juventus
Il Napoli cade in casa del Milan e si scatena la bufera su Conte per i cambi di McTominay e De Bruyne. - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #concorsone annullato: bufera su #AslNapoli1 e #Salerno: #Borrelli annuncia esposto in #Procura - X Vai su X
Bufera sul Chelsea, accusato dalla FA di 74 violazioni dei regolamenti sugli agenti: la risposta del club - Il club inglese è stato colpito da 74 capi d'accusa, relativi a presunte violazioni delle norme sugli agenti. Da corrieredellosport.it