brutta storia testo e significato del nuovo singolo di emma

Emma è tornata: la cantante pubblica Brutta storia, il nuovo singolo in cui racchiude il racconto di una storia d’amore senza filtri: dolce, complicata, vera. E, nel farlo, l’ex vincitrice di Amici torna a ballare sulle note in modo tutto suo: con quella forza e autenticità che da sempre la caratterizzano, trasformando emozioni delicate e ferite profonde in musica che ti entra dentro. Qui, il testo e il significato del pezzo. “Brutta storia”, significato della canzone di Emma. Con Brutta storia, Emma sembra volerci portare direttamente nella stanza dei suoi pensieri più intimi. La canzone racconta un rapporto di amore, con tutto quello che comporta: desiderio, nostalgia, confusione, piccole fragilità che si fanno grandi. 🔗 Leggi su Dilei.it

