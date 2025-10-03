Bruno Marchionibus presenta il libro Tra Anima e Memoria
Presentazione del libro "Tra Anima e Memoria", sabato 4 ottobre 2025, alle ore 18:00 presso la libreria Io Ci Sto (Via Cimarosa, 20 – Piazzetta Aldo Masullo). Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la libreria Io Ci Sto (Via Cimarosa, 20 – Piazzetta Aldo Masullo)si terrà la presentazione del libro "Tra Anima e
In questa notizia si parla di: bruno - marchionibus
