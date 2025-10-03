l’ottava stagione di “4 hotel”: novità, location e sorprese. Da inizio settembre, il celebre programma televisivo “4 Hotel” è tornato con una nuova edizione che promette di coinvolgere ancora di più gli spettatori. Condotto da Bruno Barbieri, il format sfida albergatori italiani a dimostrare la qualità delle proprie strutture, puntando su criteri come location, camere, colazioni, servizi e rapporto qualità-prezzo. Le tappe di questa stagione attraversano alcune delle zone più affascinanti del Paese, arricchendo la competizione con elementi di suspense e novità. struttura del gioco e meccaniche di valutazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Bruno barbieri parla degli hotel e del mistero dei camerieri