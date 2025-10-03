Brocchi ripensa alla Champions vinta nel 2003 | Un ricordo indelebile e stupendo

Cristian Brocchi ha ricordato la finale di Champions League vinta dal Milan contro la Juventus nel 2003 (e non solo) in un'intervista per 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Brocchi ripensa alla Champions vinta nel 2003: “Un ricordo indelebile e stupendo”

In questa notizia si parla di: brocchi - ripensa

Brocchi: “Ha più probabilità di vincere il Milan. Ho molta stima nei confronti di Allegri” - I suoi ricordi in rossonero (tra panchina e campo), le parole su Gattuso CT, su Locatelli, Di Gregorio e ... msn.com scrive

Brocchi e le sfide con la Juve: "Da allenatore la finale di Coppa 2016, da giocatore ripenso alla Champions del 2003" - 45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione di Tuttosport ha deciso di ... Lo riporta milannews.it