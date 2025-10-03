Brocchi a difesa di due bianconeri | Per anni ho detto che Locatelli sarebbe diventato un giocatore importante l’ho aiutato in questa cosa Non toccatemi Di Gregorio deve essere lui il portiere titolare della Juve Poi svela questo retroscena

Brocchi a difesa di due bianconeri: le dichiarazioni dell’ex calciatore sul momento di due giocatori della Juve. Una difesa a spada tratta per i suoi “pupilli”. Cristian Brocchi, ex centrocampista e oggi allenatore, ha parlato a Tuttosport in vista del big match tra Juventus e Milan, raccontando aneddoti e retroscena su due giocatori che lui conosce benissimo, avendoli allenati: Manuel Locatelli e Michele Di Gregorio. LOCATELLI – «Erano un paio d’anni che dicevo al presidente Berlusconi quanto fosse forte Manuel, e che un giorno sarebbe stato un giocatore importante per il Milan. All’inizio era tutto tacco e punta, un centrocampista elegante a cui mancava qualcosa dal punto di vista difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

