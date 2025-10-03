Brivio controanalisi sull’autista che ha investito Giorgia e Milena | guidava sotto l’effetto di droga

Brivio (Lecco), 3 ottobre 2025 – Guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In particolare aveva fumato cannabis. Le controanalisi. Le controanalisi hanno confermato la positività alla droga di Krzystof Jan Lewandowski, l'autotrasportatore polacco di 34 anni che a Brivio, la sera di sabato 20 settembre, ha investito e ucciso Giò e Mile, le due amiche 21enni di Paderno d'Adda. Krzystof era stato sottoposto agli esami tossicologici in ospedale a Lecco poco dopo l'incidente ed era risultato positivo ai cannabinoidi. Per questo è stato subito arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

