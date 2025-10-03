Brignone | Darò il massimo per essere ai Giochi ma non sono ancora pronta per sciare

Fede alla presentazione stampa della Rossignol: "Sto lavorando duramente per tornare, ma non c'è giorno in cui non provi dolore".

Federica Brignone, ci racconta la sua estate? «Più che altro… non è stata un'estate. Niente mare, surf, divertimenti: ho vissuto al JMedical della Juventus con il solo scopo di stare meglio. Ho preso un appartamento a Torino: solo da agosto, dopo la seconda o

Brignone non dovrà essere più operata: “Mi piacerebbe dirvi che alle Olimpiadi ci sarò, ma non lo so. Rispettate il mio corpo” - Ci sono due buone notizie per Federica Brignone, campionessa di sci italiano che due mesi fa ha subito la frattura di tibia e perone e la lesione del legamento crociato. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Brignone, i Giochi di Milano-Cortina sono più vicini: "Crociato ok, non dovrò essere operata" - A rassicurare tutti è il dottor Panzeri, medico responsabile della Fisi, che si mostra molto ... Scrive sportmediaset.mediaset.it