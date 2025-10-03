Brignone | Darò il massimo per essere ai Giochi ma non sono ancora pronta per sciare

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fede alla presentazione stampa della Rossignol: "Sto lavorando duramente per tornare, ma non c'è giorno in cui non provi dolore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

brignone dar242 il massimo per essere ai giochi ma non sono ancora pronta per sciare

© Gazzetta.it - Brignone: "Darò il massimo per essere ai Giochi, ma non sono ancora pronta per sciare"

In questa notizia si parla di: brignone - massimo

Brignone non dovrà essere più operata: “Mi piacerebbe dirvi che alle Olimpiadi ci sarò, ma non lo so. Rispettate il mio corpo” - Ci sono due buone notizie per Federica Brignone, campionessa di sci italiano che due mesi fa ha subito la frattura di tibia e perone e la lesione del legamento crociato. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Brignone, i Giochi di Milano-Cortina sono più vicini: "Crociato ok, non dovrò essere operata" - A rassicurare tutti è il dottor Panzeri, medico responsabile della Fisi, che si mostra molto ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Brignone Dar242 Massimo Essere