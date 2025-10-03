Bridgerton 4 nel 2026 | poster ufficiale e prime immagini su netflix

annuncio ufficiale della quarta stagione di bridgerton. La produzione di Bridgerton prosegue con l’ufficializzazione del rinnovo per la quarta e futura quinta stagione. La notizia, confermata nel mese di aprile 2022, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati della serie televisiva prodotta da Shondaland. La realizzazione delle nuove stagioni è affidata alla showrunner Jess Brownell, che si occuperà anche della gestione delle successive fasi di produzione. tempi di uscita e sviluppo della quarta stagione. stato attuale dei lavori e tempistiche previste. A maggio 2024, si trovava in fase di scrittura, come dichiarato dalla stessa showrunner. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Bridgerton 4: svelato il poster e la data di uscita

Bridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie

Bridgerton 4: il nuovo poster conferma che l'attesa dei fan è ancora lunga

Bridgerton 4 nel 2026, il primo poster conferma che l'attesa potrebbe essere ancora lunga - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bridgerton 4 nel 2026, il primo poster conferma che l'attesa potrebbe essere ancora lunga ... Riporta tg24.sky.it

bridgerton 4 2026 posterBridgerton 4: Il primo poster della nuova stagione ci presenta la dama d'argento Sophie - Una nuova immagine della quarta stagione di Bridgerton ci dà appuntamento su Netflix nel 2026 e mostra Yerin Ha nei panni del nuovo interesse amoroso di Benedict. Come scrive comingsoon.it

