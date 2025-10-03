Brescia scappano dal ristorante senza pagare | inseguiti dal titolare in 4 riescono a farla franca
Si è trasformata in un vero e proprio inseguimento la cena di un gruppo di amici in un ristorante di via San Faustino, a Brescia. Dopo aver consumato la cena, i clienti si sono dati alla fuga senza saldare il conto. Il primo ad accorgersene è stato il titolare del locale, che insieme ad alcuni dipendenti ha inseguito i responsabili ed è riuscito a bloccarne uno. Immediata la chiamata alla polizia, che è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, un 45enne bresciano con numerosi precedenti. In quattro restano ricercati. L’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificare e rintracciare altri due componenti del gruppo: un 42enne di Montichiari, già destinatario di un foglio di via da Brescia, e una 25enne residente in una casa di accoglienza, entrambi con precedenti. 🔗 Leggi su Open.online
