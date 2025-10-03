Brescia in piazza per Flotilla e Gaza il corteo attraversa la città

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 3 ott. (askanews) - In migliaia in piazza a Brescia nel giorno di manifestazioni e sciopero in tutta Italia per la Global Sumud Flotilla e in solidarietà con i palestinesi. Il corteo è partito alle 10 da Piazza della Loggia per poi attraversare la città al grido di "Palestina libera dal fiume fino al mare", fra moltissimi studenti, lavoratori, famiglie che sventolano bandiere palestinesi. Secondo fonti fra gli organizzatori ci sarebbero circa 25mila persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

brescia piazza flotilla gazaBrescia, in 20mila allo sciopero per Gaza, il corteo verso mezzogiorno blocca la tangenziale ovest - Intanto la questura indaga sul centinaio di attivisti che la sera del 2 ottobre hanno occupato i binari in stazione bloccando la c ... Come scrive brescia.corriere.it

brescia piazza flotilla gazaA Brescia due piazze per lo sciopero generale - Il presidio della Cgil si svolge in Largo Formentone, mentre quello delle associazioni pro Palestina in Piazza Loggia. Segnala quibrescia.it

