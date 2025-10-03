Brescia donna ferita con colpi di pistola e lasciata fuori dall’ospedale | è morta

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, coordinati dal pubblico ministero, stanno indagando ora per omicidio. Gli inquirenti hanno posto al vaglio le videocamere di sorveglianza della zona e dell'ospedale per comprendere se sia possibile individuare l'auto da cui la donna è stata abbandonata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brescia, donna ferita con colpi di pistola e lasciata fuori dall’ospedale: è morta

In questa notizia si parla di: brescia - donna

Chi era Anna Maria De Stefano, la donna morta sull’ultraleggero precipitato sull’autostrada a Brescia

“La sua auto è stata usata per una rapina, perquisiamo la casa”: la truffa costata 100mila euro a una donna di Brescia

Ultraleggero precipita e si schianta tra le auto a Brescia: il video. Morti un uomo e una donna

Nuovi colori WiZz #sneakers #justsaywizz #pelle #nuovacollezione #autunno #inverno #donna #brescia #verapelle #Torino #Milano #shopping #ShopOnline #ootd #moda #fashion - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Offlaga, donna partorisce dopo il trasporto in elicottero - X Vai su X

Morta la donna ferita con 3 colpi di pistola e lasciata fuori dall'ospedale - Una donna di 44 anni residente a Vicenza è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da ... Riporta ansa.it

Ferita con 3 colpi pistola e lasciata fuori ospedale, morta - Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e ... Come scrive msn.com