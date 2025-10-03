Brescia donna ferita con colpi di pistola e lasciata fuori dall’ospedale | è morta

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, coordinati dal pubblico ministero, stanno indagando ora per omicidio. Gli inquirenti hanno posto al vaglio le videocamere di sorveglianza della zona e dell'ospedale per comprendere se sia possibile individuare l'auto da cui la donna è stata abbandonata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

brescia donna ferita colpiMorta la donna ferita con 3 colpi di pistola e lasciata fuori dall'ospedale - Una donna di 44 anni residente a Vicenza è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e abbandonata con tre ferite da arma da ... Riporta ansa.it

brescia donna ferita colpiFerita con 3 colpi pistola e lasciata fuori ospedale, morta - Una donna di 44 anni residente a Vicenza, Dolores Dori, è morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove nella serata di ieri è stata scaricata da un'auto e ... Come scrive msn.com

