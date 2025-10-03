Brescia corteo pro Gaza | manifestanti occupano stazione
Un gruppo di manifestanti ha occupato ieri sera, giovedì 2 ottobre, la stazione di Brescia durante il corteo pro Gaza. Sono stati occupati i binari, ma non sono state registrate tensioni con le forze dell'ordine, che hanno presidiato l'area. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: "Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto"
Scontri al corteo Pro Pal a Brescia: altre tre perquisizioni. La polemica non si placa
Brescia, scontri con la polizia al corteo (non previsto) pro Palestina
Brescia, corteo pro Gaza: manifestanti occupano stazione
Brescia, in 20mila allo sciopero per Gaza, il corteo verso mezzogiorno blocca la tangenziale ovest