Brescia corteo pro Gaza | manifestanti occupano stazione

3 ott 2025

Un gruppo di manifestanti ha occupato ieri sera, giovedì 2 ottobre, la stazione di Brescia durante il corteo pro Gaza. Sono stati occupati i binari, ma non sono state registrate tensioni con le forze dell'ordine, che hanno presidiato l'area. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

