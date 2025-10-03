Brentford-Manchester City domenica 05 ottobre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver battuto il Man United in questo stadio nel turno precedente, il Brentford proverà a fare lo stesso con un Manchester City che però si presenta più agguerrito dei cugini anche se reduce dalle fatiche di coppa. A Monaco, di fatto, la squadra di Guardiola ha avuto spesso in mano il pallino del gioco . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

brentford manchester city domenica 05 ottobre 2025 ore 17 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Brentford-Manchester City (domenica 05 ottobre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: brentford - manchester

Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni

Pronostico Brentford-Manchester United: nessuno produce più xG

Brentford-Manchester United (sabato 27 settembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

brentford manchester city domenicaPronostico Brentford-Manchester City 5 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Premier League - Manchester City si disputerà domenica 5 ottobre 2025 alle 17:30 al Gtech Community Stadium di Londra: scopri l'analisi, le quote e le migliori scommesse per questa attesissima sfida di Premi ... Riporta bottadiculo.it

Brentford-Manchester City: pronostico netto a favore dei Citizens - Manchester City favorito per la trasferta di Londra: Haaland a caccia di altri gol contro il Brentford il 5 ottobre ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Brentford Manchester City Domenica