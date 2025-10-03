Bremer Juve ansia e speranza per il difensore bianconero | oggi il test decisivo per il rientro Tudor spera nel recupero del leader | svelate le sue condizioni

Bremer Juve, ansia e speranza per il difensore bianconero: le ultimissime novità in vista della sfida contro il Milan. Ore di attesa e di speranza in casa Juventus. L’attenzione di Igor Tudor e di tutto l’ambiente bianconero è concentrata sulle condizioni di Gleison Bremer, il leader difensivo la cui presenza nel big match di domenica contro il Milan è fondamentale, ma ancora in forte dubbio. Come riportato da Tuttosport, il difensore brasiliano, insieme al compagno Khéphren Thuram, ha proseguito anche ieri con un lavoro personalizzato per smaltire i rispettivi infortuni. Per Bremer, si tratta di recuperare dalla botta al ginocchio subita contro l’Atalanta, un problema che lo ha costretto a saltare la trasferta di Champions League a Villarreal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

