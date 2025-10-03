Brancadoro lascia la tv pubblica dopo vent' anni Il Cda gli tributa un ringraziamento per la sua professionalità

Marco Brancadoro è senz'altro un dirigente con uno dei curriculum più vasti in tutta Italia. Attualmente Chief Financial Officer e Direttore Finanza e Pianificazione della Rai dopo vent'anni di permanenza in azienda, Brancadoro ha lasciato la tv pubblica. Nel corso degli anni Brancadoro ha ricoperto incarichi apicali raggiungeno sempre obiettivi ambiziosi. Si è saputo peralro che, nell'ultima riunione del cda Rai, prendendo atto dell'uscita del manager, il Consiglio ha espresso parole di ringraziamento riconoscendo la grande competenza e professionalità. Nato a Napoli nel 1959, laureato in Ingegneria Meccanica, Master in Business Administration, aveva maturato la propria esperienza professionale presso le società Pneumatici Pirelli, Gepi S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

