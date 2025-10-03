Brancadoro lascia la tv pubblica dopo vent' anni Il Cda gli tributa un ringraziamento per la sua professionalità

Iltempo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Brancadoro è senz'altro un dirigente con uno dei curriculum più vasti in tutta Italia. Attualmente Chief Financial Officer e Direttore Finanza e Pianificazione della Rai dopo vent'anni di permanenza in azienda, Brancadoro ha lasciato la tv pubblica.  Nel corso degli anni Brancadoro ha ricoperto incarichi apicali raggiungeno sempre obiettivi ambiziosi. Si è saputo peralro che, nell'ultima riunione del cda Rai, prendendo atto dell'uscita del manager, il Consiglio ha espresso parole di ringraziamento riconoscendo la grande competenza e professionalità.  Nato a Napoli nel 1959, laureato in Ingegneria Meccanica, Master in Business Administration, aveva maturato la propria esperienza professionale presso le società Pneumatici Pirelli, Gepi S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

brancadoro lascia la tv pubblica dopo vent anni il cda gli tributa un ringraziamento per la sua professionalit224

© Iltempo.it - Brancadoro lascia la tv pubblica dopo vent'anni. Il Cda gli tributa un ringraziamento per la sua professionalità

In questa notizia si parla di: brancadoro - lascia

brancadoro lascia tv pubblicaBrancadoro lascia la tv pubblica dopo vent'anni. Il Cda gli tributa un ringraziamento per la sua professionalità - Marco Brancadoro è senz'altro un dirigente con uno dei curriculum più vasti in tutta Italia. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Brancadoro Lascia Tv Pubblica