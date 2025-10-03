Brad Pitt produrrà il film tratto da Night People l' autobiografia di Mark Ronson

Movieplayer.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vita e la carriera del famoso produttore musicale verrà raccontata anche sul grande schermo dopo il successo del libro. L'autobiografia scritta da Mark Ronson, intitolata Night People, diventerà un film prodotto da Plan B, la casa di produzione di proprietà di Brad Pitt. Il libro è stato pubblicato il 14 settembre ed è diventato un bestseller negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito. Cosa racconterà il film Tra le pagine di Night People: How to Be a DJ in '90s New York City viene raccontata la storia della giovinezza di Mark Ronson e i cambiamenti avvenuti in un'epoca importante per il mondo della musica e dell'intrattenimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

brad pitt produrr224 il film tratto da night people l autobiografia di mark ronson

© Movieplayer.it - Brad Pitt produrrà il film tratto da Night People, l'autobiografia di Mark Ronson

In questa notizia si parla di: brad - pitt

Brad Pitt domina il box office con un blockbuster da 395 milioni di dollari

Il miglior ruolo di brad pitt in un film sportivo del 2011

Finale divisivo di squid game e il ritorno atteso nel film da 335 milioni di dollari con brad pitt

Brad Pitt in pista a Silverstone per il film sulla F1 - Brad Pitt è un grande appassionato di corse automobilistiche e da spettatore o da attore non manca agli appuntamenti più importanti. Si legge su ansa.it

Brad Pitt compie 60 anni: ecco i 5 film più importanti della sua carriera - Preceduto di qualche mese dal "pirata" Johnny Depp, lunedì 18 dicembre, è Brad Pitt a dover fare i conti con le sessanta candeline da ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brad Pitt Produrr224 Film