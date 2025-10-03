Brad Pitt produrrà il film tratto da Night People l' autobiografia di Mark Ronson
La vita e la carriera del famoso produttore musicale verrà raccontata anche sul grande schermo dopo il successo del libro. L'autobiografia scritta da Mark Ronson, intitolata Night People, diventerà un film prodotto da Plan B, la casa di produzione di proprietà di Brad Pitt. Il libro è stato pubblicato il 14 settembre ed è diventato un bestseller negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito. Cosa racconterà il film Tra le pagine di Night People: How to Be a DJ in '90s New York City viene raccontata la storia della giovinezza di Mark Ronson e i cambiamenti avvenuti in un'epoca importante per il mondo della musica e dell'intrattenimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
