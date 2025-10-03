Braccio di ferro fra Lega e FdI Il Carroccio vuole il sindaco

Braccio di ferro tra leghisti e fratelli d'Italia. Gli esponenti del Carroccio non mollano: vogliono loro il candidato sindaco per guidare la coalizione di centrodestra. Anzi lo hanno già: è Carlo Piazza, 33 anni, componente del direttivo provinciale del Carroccio, responsabile della segreteria del sottosegretario regionale Piazza, ma Mauro. Oltre al candidato sindaco, hanno praticamente pronta pure la lista, con quasi tutti i candidati consiglieri comunali. Chiudono quindi la porta al candidato sindaco di Fratelli d'Italia, cioè Filippo Boscagli, 45 anni, già in aula sui banchi di opposizione.

