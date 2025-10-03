Bozzetti | Sistema Fiera pronto ad accogliere le Olimpiadi Milano Cortina 2026

“Siamo pronti ad ospitare come sistema Fiera le gare di pattinaggio di velocità, di hockey e il Media Center delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Abbiamo davanti a noi un’opportunità unica, fatta di sfide complesse ma anche di straordinarie prospettive”. Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano è intervenuto così alla presentazione di “S port Movies & TV 2025 – 43rd Milano International Ficts Fes t”. “Non si tratta soltanto di accendere la fiamma olimpica: siamo chiamati ad assumerci una responsabilità condivisa, rafforzando l’attrattività del nostro Paese - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

