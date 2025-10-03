Boxe - Settore giovanile | Europei Under 19 Mencaroni avanti Prosegue il sogno

L’avventura continua. Sasha Mencaroni prosegue il suo cammino verso una medaglia ai campionati europei Under 19 di Ostrava, in Repubblica Ceca. Ma il cammino per salire sul podio è ancora lontano. Dopo avar faticato al primo turno, nei sedicesimi di finale, con il georgiano Nika Tavshavadze (anche se, poi, il successo è stato più che meritato), tutta un’altra storia quella che si è vista negli ottavi di finale, dove Mencaroni ha dominato in modo assoluto l’incontro con il pugile di casa, Adam Marcin, già vicecampione europeo nella passata edizione dei campionati. Dopo aver rotto il ghiaccio, il lucchese si è, infatti, presentato sul ring con un altro piglio, riuscendo ad esprimere appieno le sue notevoli doti pugilistiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

