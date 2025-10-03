Bottino dei flotilleros | uno sterile esercizio di esibizionismo etico

L’avventura della regata è andata come doveva andare: nessun aiuto è stato consegnato ma l’esposizione mediatica è assicurata. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bottino dei flotilleros: uno sterile esercizio di esibizionismo etico

In questa notizia si parla di: bottino - flotilleros

Rapina negozi armato di pistola e scappa col bottino di 8mila euro e Gratta e Vinci: incastrato dai video - Questi gli esercizi commerciali nel mirino di un ladro che, a distanza di poche ore, ... Come scrive fanpage.it

Armato di coltelli rapina una farmacia a Ivrea. Bottino: cento euro - Un rapinatore solitario, nella serata di mercoledì, ha assaltato armato di coltelli la farmacia di corso Nigra a Ivrea. Lo riporta rainews.it