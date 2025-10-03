Botte e stalking alla compagna Varriale licenziato dalla Rai
È stato licenziato Enrico Varriale, noto volto televisivo di Rai Sport di cui è stato anche vicedirettore. A renderlo noto è la stessa azienda di Viale Mazzini, che parla di " giusta causa " in seguito ai due procedimenti penali in cui il giornalista è coinvolto, uno dei quali arrivato alla sentenza di primo grado che lo ha condannato per lesioni e stalking. Nel giugno scorso i giudici del tribunale di Roma avevano ritenuto fondate le accuse nei confronti dell’imputato, accusato dalla ex compagna di averla insultata e picchiata a partire dal 2021. La donna lo aveva denunciato accusandolo di una serie di aggressioni verbali, culminate in una vera e propria violenza fisica avvenuta a Roma nell’agosto del 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
