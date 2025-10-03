Botte e minacce alla compagna sotto gli occhi dei carabinieri | arrestato in flagranza

TORRE SANTA SUSANNA - Non si è fermato nemmeno davanti agli uomini in divisa, ma ha continuato a minacciare e aggredire la compagna nonostante la presenza dei carabinieri, intervenuti nell'abitazione della coppia dopo la richiesta di aiuto della donna. L'episodio di violenza domestica si è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

